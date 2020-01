Pokémon Scudo e Spada vanterà due nuove aree con l'Expansion Pass

Nel corso del recente Pokémon Direct è stato annunciato un Expansion Pass per Pokémon Scudo e Spada. Il Pass permetterà ai giocatori di esplorare due nuove aree nella regione di Galar.

La prima location uscirà a giugno e si chiamerà The Isle of Amor. Nintendo la descrive come una grande isola che presenta Pokémon inediti che non possono essere trovati in nessun’altra area di Galar. Tra questi troviamo Kubfu e la sua evoluzione Urfishu. L’isola vedrà l’apparizione di un nuovo allenatore, Mustard, oltre a nuovi oggetti e una bicicletta.

La seconda area si chiama Crown Tundra ed arriverà entro la fine dell’anno. Si tratta di un’area innevata focalizzata sull’esplorazione e anche qui sono presenti Pokémon inediti. Qui sarà possibile fare la conoscenza di Calyrex, un nuovo Pokémon Leggendario. Vi sarà anche una nuova modalità co-op con nuovi leggendari e nuove forme.

Infine, a partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per Scudo e Spada che permette ai giocatori di incontrare la nuova allenatrice Klara e la possibilità di inserire nel proprio team il nuovo Galarian Slowpoke.

L’Expansion Pass che include entrambe le aree è preordinabile da oggi nelle due versioni Scudo e Spada al prezzo di 30 €.

