Trials of Mana: un nuovo trailer dedicato a Charlotte e Kevin

Square Enix offre ai giocatori la possibilità di scoprire altri due dei sei eroi che saranno disponibili nell’attesissimo Trials of Mana, che uscirà il 24 aprile 2020.

In questo video i giocatori conosceranno Kevin, l’erede al trono del regno delle bestie di Ferolia, e Charlotte, la nipotina del sacerdote della luce di Wendel; una ragazza curiosa, superstiziosa e paurosa che vuole proteggere il suo amico. Ogni personaggio di Trials of Mana offre uno stile di gioco unico e un’esperienza diversa a tutti i giocatori.

Trials of Mana narra la storia di sei eroi che combattono contro le forze del male che minacciano un mondo in cui il Mana è stato indebolito. I giocatori creeranno diverse esperienze formando una squadra di tre personaggi tra i sei proposti e partiranno per un’incredibile avventura in cui dovranno proteggere l’essenza stessa del Mana.

Trials of Mana è un remake in alta definizione del terzo capitolo della serie Mana, uscito originariamente in Giappone nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3, che porta l’amata storia e i personaggi del titolo nell’era moderna con delle battaglie in tempo reale, una grafica in 3D e un gameplay migliorato.

Trials of Mana sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e STEAM dal 24 aprile 2020.