Riot Games fonda Riot Tabletop, una divisione dedicata ai giochi da tavolo

Riot Games ha annunciato di aver messo in piedi una nuova divisione dedicata allo sviluppo e alla produzione di giochi da tavolo denominata Riot Tabletop.

Da notare che non è la prima volta che gli autori di League of Legends si lanciano nel mondo dei board game: già tre anni fa realizzarono Mech vs. Minions. Ora il team di Riot Tabletop è al lavoro su Tellstones: King’s Gambit, un gioco per due o quattro giocatori ispirato a un passatempo del fittizio mondo di Runeterra.

La compagnia americana fa sapere che Tellstones: King’s Gambit non è l’unico gioco da tavolo in lavorazione presso la nuova divisione: il team è al lavoro su molti altri progetti destinati agli appassionati di board game e dell’universo di League of Legends.

Condividi con gli amici Inviare