Might & Magic: Chess Royale, svelata la data di uscita

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Might & Magic: Chess Royale, particolare incrocio tra la formula ludica di un auto-battler e l’esperienza multiplayer di un battle royale.

Nel gioco avremo modo di assemblare una squadra di eroi, ognuno con le proprie abilità peculiari, da posizionare su una scacchiera virtuale per combattere contro il team di un avversario casuale in scontri a eliminazione diretta. Tra tutti i 100 sfidanti iniziali, solamente uno di essi potrà trionfare, proprio come avviene nei battle royale. Il tutto in partite che dureranno una decina di minuti, per un’esperienza di gioco piuttosto rapida.

Might & Magic: Chess Royale sarà disponibile su PC e mobile dal 30 gennaio. Segnaliamo che è già possibile pre-registrarsi sia su Google Play che su App Store.