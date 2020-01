DOOM Eternal: pubblicato il secondo trailer ufficiale

Bethesda e id Software hanno confezionato il secondo trailer ufficiale di DOOM Eternal, l’attesissimo nuovo capitolo della celebre saga di sparatutto in prima persona.

Il video che trovate qui in alto ci permette di dare uno sguardo a diverse tipologie inedite di nemici, tra cui spiccano il Marauder e il Gladiatore, ci offre l’opportunità di ammirare in anteprima una serie di brutali uccisioni epiche, e di osservare il potere devastande dell’arma del crogiolo.

DOOM Eternal sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, mentre la versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento. Effettuando il pre-order del gioco verrà sbloccata anche l’edizione digitale di DOOM 64 e il pacchetto di contenuti aggiuntivi Rip and Tear, che comprende la skin Doot Revenant, un livello master bonus per la campagna, e la skin Flashback per il fucile a pompa. Disponibile anche la Deluxe Edition che include il Pass Anno 1 con due DLC, la skin Demone per il DOOM Slayer, e il pacchetto suoni classici per le armi.