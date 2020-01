Magic Legends uscirà nel 2021, una beta test inizierà in primavera

Magic Legends, il nuovo MMO free-to-play ispirato al gioco di carte Magic the Gathering, sarà pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2021, così hanno annunciato Perfect World Entertainment e Cryptic Studios.

Qui sotto trovate un nuovo trailer di gameplay:

La prima sessione di beta test si terrà in primavera e introdurrà due nuovi Planeswalker, il Geomancer e il Mind Mage. Il primo rappresenta il colore verde nel mondo di Magic ed è in grado di controllare la natura e la terra stessa, il Mind Mage rappresenta il blu ed è dotato di poteri psichici.

Le registrazioni per la beta sono già aperte sul sito ufficiale.