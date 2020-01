Epic Games Store regalerà altri 50 giochi gratuiti nel corso del 2020

Epic Games a quanto pare continuerà a regalare giochi gratuiti per tutto il 2020 come è ormai tradizione dal lancio di Epic Games Store nel 2018.

La notizia arriva dal successo in continua crescita che ha avuto lo store digitale nel suo primo anno. In tutto il 2019 infatti circa 108 milioni di utenti hanno speso 608 milioni di dollari nel corso dell’attività dello store. Lo store conta diversi titoli esclusivi tra piccole e grandi produzioni e ben 73 giochi sono stati regalati durante lo scorso anno per un totale di valore pari a 1.455 dollari.

Epic Games vuole mantenere lo stesso spirito anche quest’anno e ha annunciato che altri 50 giochi saranno regalati con un nuovo titolo ogni settimana.

Attualmente potete ottenere Sundered Eldritch Edition gratuitamente da Epic Games Store fino al 16 gennaio. I prossimi titoli gratuiti includono Godfall, Predator: Hunting Grounds e Rogue Company.

Fonte