Le vendite di Subnautica hanno superato quota 5 milioni di copie

Charlie Cleveland, il fondatore di Unknown Worlds Entertainment, ha fatto sapere che le vendite di Subnautica hanno superato le 5 milioni di copie.

Per la precisione, le unità vendute si attestano sulla cifra di 5,23 milioni, come riportato sulle colonne di GamesIndustry. Lo stesso Cleveland spiega che tale cifra si riferisce alle unità effettivamente vendute su tutte le piattaforme (PC, PS4 e Xbox One), mentre non includono le copie gratuite di Subnautica regalate dall’Epic Games Store qualche mese fa.

A tal proposito, Cleveland ha reso noto che durante la promozione dell’Epic Games Store il gioco è stato riscattato da ben 4,5 milioni di utenti, dunque il numero complessivo di copie di Subnautica in circolazione supera quota 9 milioni di unità. Un successo eccezionale per un piccolo team di sviluppo indipendente.

