Kunai: un nuovo trailer ne annuncia la data di uscita per PC

The Arcade Crew ha pubblicato un nuovo trailer per Kunai, il platform bidimensionale di stampo metroidvania sviluppato da TurtleBlaze, annunciandone la data di uscita per PC.

In Kunai un evento traumatico ha compromesso l’equilibrio delle forze su scala planetaria. Gli esseri umani sono stati quasi del tutto spazzati via dalla malvagia intelligenza artificiale Lemonkus e i robot spadroneggiano ovunque. Impersonando Tabby, un tablet guerriero esperto nelle arti di combattimento, dovremo dunque affrontare la rivolta dei robot e riportare l’equilibrio nel mondo.

Kunai sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal prossimo 6 febbraio.