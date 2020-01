Moons of Madness posticipato per PS4 e Xbox One

Moons of Madness è stato posticipato per PlayStation 4 e Xbox One al 24 marzo 2020.

A quanto pare il titolo, programmato inizialmente per ottobre 2019, subirà un ritardo su console per un lavoro di ottimizzazione che richiedeva del tempo extra. Insomma per garantire la miglior qualità possibile gli sviluppatori si sono concessi un po’ di tempo aggiuntivo.

Nato come spin-off dell’MMO lovecraftiano Secret World Legends, Moons of Madness segue le vicende di un ingegnere su una colonia marziana. I giocatori dovranno aiutarlo nei suoi compiti giornalieri come recuperare celle di energia, aggiustare pannelli solari e controllare il perimentro di Marte con la sua buggy, mentre gli incessanti incubi lo portano verso la follia.

Moons of Madness sarà pubblicato per PS4 e Xbox One il 24 marzo 2020.

