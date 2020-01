Devil May Cry 3: la versione Switch vanterà una nuova Free Style Mode

Capcom ha annunciato che la versione Switch di Devil May Cry 3 in arrivo il mese prossimo vanterà una nuova modalità, la Free Style Mode.

Come possiamo vedere dal nuovo trailer qui sopra la modalità permette ai giocatori di cambiare al volo i vari stili di combattimento di Dante. Come i fan sapranno infatti Dante ha diversi stili ognuno con abilità e caratteristiche uniche, ma nel gioco originale questi possono essere impostati solo all’inizio o metà livello. Nella modalità Free Style invece basterà usare il D-Pad e switchare al volo lo stile, anche durante il combattimento, rendendo il tutto più frenetico e dinamico in linea con i capitoli più recenti di Devil May Cry, specialmente per chi è partito con DmC 5.

Devil May Cry 3: Dante’s Awakening – Special Edition uscirà su Switch il 20 febbraio 2020.

