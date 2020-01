Un sequel di The Order: 1886 potrebbe essere in lavorazione

Ready at Dawn potrebbe essere al lavoro su un sequel di The Order: 1886, l’esclusiva PS4 tanto affascinante quanto sfortunata sul versante del successo di pubblico.

Decifrando le informazioni riportate da parte di un presunto insider relativamente affidabile, gli utenti del forum di NeoGAF hanno ipotizzato che il gioco potrebbe vedere la luce non solo su PS5, ma anche sulla prossima Xbox. Da notare che non è chiaro chi detenga i diritti sulla proprietà intellettuale, dunque non si sa se siano in mano a Sony o se siano di Ready at Dawn, ma lo stesso insidera ha lasciato intendere che non si tratterà di un’esclusiva per la prossima console PlayStation.

Il leak poi descrive accuratamente il trailer di annuncio del presunto sequel di The Order: 1886, illustrando una scena in cui un uomo si avventura in un luogo avvolto dalle tenebre con un congegno di comunicazione sulla spalla che illumina la stanza. Lì dentro si imbatte in un mostro umanoide con quattro braccia. Ne segue un breve scontro a fuoco in cui l’uomo ha la peggio e si ritrova così costretto a scappare e barricarsi dietro una porta mentre il sangue che scorre da una sua ferita si riversa in una pozza che raggiunge anche l’altro lato della porta. Il mostro annusa il sangue e, canticchiando, dice “Ti ho trovato!” prima che il logo del gioco compaia a schermo.

L’insider afferma che il volto, l’abbigliamento e l’equipaggiamento del protagonista sono immediatamente riconoscibili, lasciando intendere che si tratti di un seguito di un altro videogioco, e va detto che non sono moltissimi i titoli in cui ci si ritrova a combattere mostri impersonando un uomo con una trasmittente sulla spalla. Infine, il leaker fa sapere che il trailer non è un filmato pre-renderizzato, bensì si tratterebbe di una vera e propria sequenza di gameplay.

A questo punto la curiosità è tanta, nella speranza che The Order: 1886 possa davvero ricevere un sequel e che dunque questo leak possa rivelarsi veritiero.

Condividi con gli amici Inviare