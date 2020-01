In concomitanza con il lancio dell’espansione Theros Beyond Death, Wizards of the Coast ha annunciato che da oggi Magic: The Gathering Arena è disponibile sull’Epic Games Store.

La versione digitale e free-to-play del celebre gioco di carte collezionabili sbarca dunque sulla piattaforma di digital delivery degli autori di Fortnite, e per l’occasione è stata pubblicata una comoda guida introduttiva rivolta a chi si avvicina per la prima volta al gioco. Inoltre, inserendo il codice “PlayTheros” nell’apposito spazio dedicato alle promozioni sarà possibile riscattare gratuitamente tre pacchetti della nuova espansione.