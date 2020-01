Rocket League abbandona il supporto a Mac e Linux

Attraverso un breve messaggio diffuso tramite Steam, Psyonix ha fatto sapere che presto cesserà il supporto di Rocket League per Mac e Linux.

Gli sviluppatori recentemente acquisiti da Epic Games hanno dichiarato a marzo verrà pubblicata l’ultima patch per queste due versioni del gioco, la quale si limiterà a disabilitare tutte le funzionalità online di Rocket League, compreso il multiplayer via internet. Gli utenti che giocano su piattaforme Mac e Linux, dunque, si ritroveranno con delle versioni del gioco pesantemente castrate dal momento che sarà possibile giocare solamente offline da soli contro l’IA, oppure in multiplayer locale tramite split-screen.

Inutile dire che tale annuncio ha fatto infuriare i giocatori, soprattutto gli utenti delle due piattaforme interessate, tanto che in molti hanno già richiesto il rimborso del gioco e di tutti gli acquisti in-game dal momento che Rocket League diventerà presto pressoché inutilizzabile sia su Mac che su Linux.

