Daemon X Machina: data d'uscita PC e requisiti di sistema

XSEED Games ha annunciato che il mecha game di Marvelous, Daemon X Machina, giungerà su PC il 13 febbraio. Il publisher ha anche svelato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC.

Ecco il trailer della versione PC:

Qui sotto trovate i requisiti minimi e raccomandati:

Minimi:

OS: Windows 8.1/10

Processor: Intel i5-3470 / AMD FX-8300

Memory: 6 GB RAM

Graphics: NVIDIA Geforce GTX 660 / Radeon HD7870

DirectX: Version 11

Storage: 13 GB available space

Raccomandati:

OS: Windows 8.1/10

Processor: Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA Geforce GTX 1060 / Radeon RX580

DirectX: Version 11

Storage: 13 GB available space

In Daemon X Machina i giocatori potranno pilotare il proprio mech personalizzabile e seguire le gesta di un gruppo di mercenari in difesa dell’umanità in un mondo post-apocalittico ormai corrotto dalle macchine e enormi robot.

Daemon X Machina è già disponibile per Nintendo Switch.

Fonte