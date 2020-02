The Wonderful 101 torna su Switch, PS4 e PC grazie a Kickstarter

Nelle scorse ore Platinum Games ha svelato uno dei suoi prossimi progetti aprendo la campagna di crowdfunding su Kickstarter per la realizzazione di una remaster di The Wonderful 101 che si dirigerà su Switch, PS4 e PC.

Per portare il gioco sulla piattaforma Nintendo, Hideki Kamiya e compagni hanno chiesto appena 50 mila dollari, mentre le versioni PC e PS4 fanno parte degli stretch goal successivi fissati rispettivamente a quota 250 mila dollari e 500 mila dollari. Al momento della pubblicazione di questa notizia la compagnia giapponese ha già raccolto quasi un milione di dollari, dunque è certo che la versione remasterizzata di The Wonderful 101 si farà, e che questa approderà su tutte le piattaforme previste.

Da notare che la campagna si protrarrà ancora per altri trenta giorni, dunque è altamente probabile che la cifra raccolta possa crescere ancora, e di molto, andando così a sbloccare gli stretch goal successivi. Questi comprendono, tra gli altri, una modalità Time Attack e Luka’s First Mission, un’avventura 2D che fungerà da prequel alle vicende di The Wonderful 101.

Da notare, infine, che non bisognerà attendere a lungo per mettere le mani su The Wonderful 101: Remastered giacché la sua uscita è prevista nel corso del mese di aprile.