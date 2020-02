Moving Out è il nuovo titolo di Team17 in arrivo su PC e console

Team17 annuncia il nuovissimo titolo di SMG Studio e DevM Games, Moving Out, in arrivo il 28 aprile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Moving Out permetterà ai giocatori di trasferire i propri arredi in luoghi sempre più bizzarri in un furniture moving simulator che offre un nuovo significato al “couch co-op”.

Qui sotto il trailer di annuncio:

I giocatori in Moving Out dovranno traslocare da soli o con un massimo di tre amici mentre escogitano il modo più rapido per trasportare oggetti nelle location più disparate che spaziano da quartieri silenziosi a frenetiche fattorie o case infestate. I giocatori potranno impersonare diversi personaggi tra cui animali ed elettrodomestici antropomorfi. La velocità sarà tutto in Moving Out, ogni ostacolo potrà essere distrutto e nulla vieta di lanciare oggetti per velocizzarne il trasporto.

Infine, Moving Out vanterà un Assist Mode in cui i giocatori avranno limiti di tempo aumentati e i livelli più difficili potranno essere saltati tranquillamente. Grazie al testo intuitivo per la dislessia, controlli rimappabili e un’interfaccia utente scalabile, Moving Out è accessibile ad ogni tipo di utenza.

Moving Out sarà disponibile presso retailer selezionati in edizione fisica e in versione digitale su tutte le piattaforme.