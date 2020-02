Succubus: gli Alpha Test sono giunti al termine, nuovo teaser trailer

Madmind Studio annuncia oggi la fine degli Alpha Test di Succubus, lo spin-off di Agony che vede come protagonista un demone succube chiamata Vydija.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo teaser trailer che mostra in azione un nuovo tipo di nemico, le Amazzoni:

Questo nuovo guerriero brandisce scudo e spada e usa l’approccio tattico in combattimento. Le Amazzoni possono infliggere danni significativi con attacchi a corto raggio e sono abili nello schivare e bloccare gli attacchi dei giocatori facendo leva sulla loro velocità e agilità.

Succubus uscirà su PC via Steam in una data non ancora precisata.