Phantasy Star Online 2 sarà disponibile anche su Steam

La versione PC di Phantasy Star Online 2 non sarà un’esclusiva Windows Store, bensì sarà disponibile anche su Steam.

Questo è quanto è stato scoperto dagli utenti del forum di ResetEra consultando il manuale ufficiale del MMORPG targato SEGA. Dunque l’attesissima edizione occidentale di questo vero e proprio fenomeno di massa in terra giapponese potrà essere scaricato e usufruito anche attraverso la piattaforma digitale di Valve, e non solo dallo store proprietario di Microsoft.

Vi ricordiamo che Phantasy Star Online 2 sarà disponibile su PC e Xbox One nel corso della prossima primavera, e che di recente è stato reso noto che non sarà presente alcuna forma di blocco regionale.

