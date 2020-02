Phantasy Star Online 2: niente region lock per la versione occidentale

Buone notizie per gli appassionati di MMORPG che attendono la pubblicazione di Phantasy Star Online 2 in Occidente: tale versione del gioco non includerà alcuna forma di region lock, come confermato da SEGA stessa in un messaggio diffuso via Twitter.

Ciò significa che sebbene al momento la pubblicazione di tale versione del gioco sia prevista solamente in Nord America, i server saranno accessibili anche al di fuori degli Stati Uniti e del Canada senza il rischio di imbattersi in blocchi regionali. Un’ottima notizia anche per noi europei, almeno in attesa dell’annuncio di una eventuale versione di Phantasy Star Online 2 per il Vecchio Continente.

