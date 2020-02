Le azioni di Take-Two crollano dopo l'addio di Dan Houser a Rockstar

Brutte notizie sul fronte finanziario per Take-Two Interactive: gli azionisti non sembra abbiano preso bene l’annuncio dell’addio di Dan Houser a Rockstar Games.

Dopo la diffusione della notizia, infatti, il valore delle azioni della compagnia è crollato del 6% in una singola seduta, mandando in fumo la bellezza di 800 milioni di dollari. D’altronde Rockstar Games è sempre stata la gallina dalle uova d’oro per Take-Two Interactive, dunque non deve stupire che la notizia dell’uscita di scena del co-fondatore della compagnia abbia avuto un effetto così negativo sul mercato azionario.

Data l’assenza di ulteriori notizie circa le motivazioni che hanno spinto Dan Houser a lasciare Rockstar Games, è possibile che il calo così consistente sia stato causato proprio dalla sensazione di incertezza e dall’assenza di notizie a riguardo.

