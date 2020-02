Crash Bandicoot Mobile in lavorazione negli studi di King?

A quanto pare King, studio di sviluppo celebre soprattutto per Candy Crush Saga, sarebbe in procinto di pubblicare Crash Bandicoot Mobile, uno spin-off per dispositivi Android e iOS con protagonista proprio il celebre personaggio ideato da Naughty Dog.

Lo veniamo a sapere grazie al dataminig portato avanti da JumpButton, il quale spiega di essere risalito a questo presunto videogioco a partire da una pubblicità probabilmente diffusa anzitempo dalla compagnia. Da lì è riuscito a trovare addirittura la pagina di Crash Bandicoot Mobile sul Play Store, al momento non del tutto accessibile ma comunque raffigurante le immagini del gioco che riportiamo qui in basso.

Vi ricordiamo che King è di proprietà di Activision, così come i diritti di Crash Bandicoot. Certo è che se il nome del gioco dovesse essere confermato, allora la compagnia avrebbe perso l’occasione di chiamarlo Candy Crash Saga.

Le basi, Activision. Le basi.

