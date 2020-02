Heaven Dust uscirà su Switch e PC a febbraio

Heaven Dust uscirà su Switch via Nintendo eShop e PC via Steam il 27 febbraio, così annunciano Indienova e One Gruel Studio. Una versione PlayStation 4 è stata pianificata per la release successivamente.

Qui sotto trovate il trailer di Steam:

Il titolo va a tributare i survival horror degli anni ’90, in particolare Resident Evil. I giocatori dovranno sopravvivere all’interno di una labirintica villa infestata da zombie e trappole letali. Per fuggire sarà necessario combattere le proprie paure, collezionare oggetti, risolvere enigmi innovativi e rivelare la verità su ciò che è successo nella villa.

Fonte