Outriders: pubblicato il nuovo reveal trailer del gioco

Square Enix ha pubblicato oggi il Reveal Trailer di Outriders, il nuovo RPG shooter co-op pensato per la nuova generazione di console.

Trovate il trailer qui sotto:

Dal team di People Can Fly, gli sviluppatori di Gears of War: Judgment e Bulletstorm, e Square Enix External Studios, gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause, Outriders è un RPG shooter ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato.

Nei panni di un Outrider i giocatori partiranno all’avventura su Enoch, un pianeta terribilmente ostile. Attraverso bassifondi, baraccopoli, foreste, montagne e deserti i giocatori dovranno trovare la fonte di un misterioso segnale. Il titolo offre anche sparatorie intense, poteri violenti e un arsenale pieno zeppo di armi ed equipaggiamenti.

Il Reveal Stream di Outriders sarà presentato da Bartosz Kmita (Game Director), Joshua Rubin (Lead Writer) e dal conduttore Malik Forté giovedì 13 febbraio alle 21:00.

Outriders sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e PC alla fine del 2020 anziché nel corso dell’estate come annunciato precedentemente allo scorso E3.

Outriders sarà disponibile anche per PlayStation 4 e Xbox One.