Dead Cells: un trailer animato per il lancio del DLC The Bad Seed

Twin Motion ed Evil Empire hanno pubblicato un trailer di lancio animato per il DLC The Bad Seed per Dead Cells, disponibile da oggi al prezzo di 4,99 €.

Ecco il trailer in questione:

Merge Games ha anche annunciato l’edizione Prisoner’s Edition per PS4 e Switch. L’edizione include una statuetta da 22 centimetri raffigurante il Prisoner che brandisce un’arma Vorpan, tre spille da collezione, quattro adesivi, un’art card, un vinile con due tracce, una copia di Dead Cells: Action Game of the Year e un codice per accedere al contenuto The Bad Seed.

Dead Cells è disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC via Steam.

