Warlords of New York è la nuova espansione di The Division 2

Confermando le indiscrezioni della vigilia, Ubisoft ha annunciato ufficialmente Warlords of New York, la prossima espansione premium di The Division 2.

Questo contenuto aggiuntivo darà il via all’Anno 2 del gioco targato Massive Entertainment trasportando gli agenti della Divisione in quel di Lower Manhattan, dove dovranno fare i conti con Aaron Keener, un agente rinnegato che ha preso il controllo della Grande Mela grazie al suo network di supporter. Warlords of New York si svolgerà dunque in una nuova area che abbraccia Chinatown e Wall Street, nonché Two Bridges.

La caccia all’uomo si svolgerà attraverso una lunga campagna inedita formata da numerose missioni aggiuntive. Viene aumentato anche il level cap, che passa da 30 a 40, mentre tra gli aggiornamenti troveremo anche un’interfaccia ridisegnata e un nuovo sistema di gestione dell’equipaggiamento.

The Division 2: Warlords of New York sarà disponibile dal prossimo 3 marzo su PC, PS4 e Xbox One sia in versione Standard che Ultimate Edition. Quest’ultima includerà l’accesso immediato a tutti i contenuti dell’Anno 1, le specializzazioni e gli incarichi top secret. Ogni edizione, inoltre, include un boost che permette di portare il proprio personaggio direttamente al livello 30.

Per finire, vi consigliamo di dare uno sguardo al primo filmato di gameplay diffuso direttamente da Ubisoft.