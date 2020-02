Warriors Orochi 4 Ultimate è ora disponibile su PC e console

Oggi, Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore Omega Force annunciano che l’elettrizzante action game 1 vs. 1000, Warriors Orochi 4 Ultimate, è ora disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e in digitale per Windows PC tramite Steam. Il nuovo gioco è disponibile sia come titolo autonomo per coloro che non hanno ancora provato Warriors Orochi 4, sia come Upgrade Pack speciale per coloro che possiedono già il gioco precedente.

Qui sotto il trailer di lancio:

L’ultimo capitolo della dinamica serie di Koei Tecmo include personaggi di Dynasty Warriors, Samurai Warriors e gli dei della storia antica che si uniscono in una lotta a tutto campo contro sciami di nemici mentre cercano risposte sul perché si sono riuniti in questo misterioso nuovo mondo per combattere contro Odino e il suo esercito malvagio. Personaggi All-Star e i preferiti dai fan, come Ryu Hayabusa e Giovanna D’Arco, si uniscono al cast di Ultimate, aumentando il numero di personaggi giocabili, dei già strabilianti 170 di Warriors Orochi 4, fino al nuovo strabiliante numero di 177.

Inoltre, Warriors Orochi 4 Ultimate vanta una nuovissima Infinity Mode. I giocatori potranno gestire un party per tre giocatori in questa straziante avventura attraverso ‘Le prove di Zeus’, mentre tentano di liberare 12 torri – con dungeon che rappresentano ogni segno dello zodiaco. Man mano che completano ogni prova, i giocatori guadagneranno punti esperienza, sbloccando così nuovi personaggi e rafforzando le armi attraverso la battaglia, combattendo nemici sempre più difficili con ogni avanzamento della torre.

Un’altra aggiunta di Warriors Orochi 4 Ultimate: i potenti Sacred Treasures possono ora essere scambiati tra i combattenti, sono state aggiunte ulteriori storie secondarie per aiutare a far luce su alcuni personaggi e le loro motivazioni in battaglia, e ci sono due nuovi finali – con Perseo che ora detiene la chiave per sbloccare il vero finale di questa saga piena di azione.

Come bonus, i giocatori che acquistano Warriors Orochi 4 Ultimate su qualsiasi piattaforma, riceveranno il costume Ryu Hayabusa scaricabile gratuitamente.

Warriors Orochi 4 Ultimate è ora disponibile con una varietà di bonus per l’early purchase offerti per tutte le versioni del gioco.