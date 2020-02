Final Fantasy 7 Remake: svelato il filmato iniziale

Square Enix oggi ha svelato il filmato iniziale di uno dei giochi più attesi di quest’anno, Final Fantasy 7 Remake.

Il video mostra l’incredibile città di Midgar con una musica riarrangiata mozzafiato in sottofondo. In Final Fantasy 7 Remake, i giocatori visiteranno un mondo in cui l’enigmatica compagnia elettrica Shinra controlla l’energia vitale del pianeta. Cloud Strife, un ex membro dell’unità d’élite della Shinra, i Soldier, convertitosi in un mercenario, aiuta un’organizzazione anti-Shinra di nome Avalanche.

Qui sotto vi lasciamo al filmato:

Inoltre, i fan potranno ascoltare la fantastica colonna sonora di Final Fantasy 7 Remake dal vivo durante il tour mondiale con orchestra, annunciato di recente, che partirà da Los Angeles a giugno di quest’anno. Gli altri concerti si terranno a Londra, a Parigi e a Barcellona, e presto verranno anche annunciate nuove date e nuovi paesi che ospiteranno il tour in Europa. Per maggiori informazioni sui concerti e i biglietti potete visitare il sito: http://ffvii-remakeconcerts.com/.

Final Fantasy 7 Remake è una reinterpretazione contemporanea di uno dei giochi di ruolo più rivoluzionari della storia che esplora ancora di più il suo mondo e i suoi personaggi. Il primo gioco di questo progetto è ambientato nella città di Midgar ed è un’esperienza completamente a sé stante che rappresenta un ottimo punto di partenza per la serie. Oltre ai suoi personaggi indimenticabili e alla trama appassionante il gioco include un sistema di battaglia ibrido che unisce azione in tempo reale con combattimenti strategici basati sui comandi.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile per PlayStation 4 dal 10 aprile 2020.