Rainbow Six Siege sarà su PS5 e Xbox Series X al lancio

Rainbow Six Siege è senza ombra di dubbio uno dei titoli targati Ubisoft di maggior successo pubblicato nel corso della generazione che sta per concludersi, non dovrebbe quindi stupire che il gioco vedrà la luce anche su PS5 e Xbox Series X.

Intervenendo sulle colonne di Windows Central, il game director Leroy Athanassof ha dichiarato che il team di sviluppo sta lavorando affinché lo sparatutto tattico multiplayer sia presente nella line-up delle prossime console già al lancio. Non è tutto giacché gli sviluppatori puntano a offrire anche una certa continuità rispetto alle versioni di Rainbow Six Siege attualmente sul mercato: una continuità che si concretizzerebbe sotto forma di multiplayer cross-play e progressione cross-platform.

