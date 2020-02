Sonic The Hedgehog supera i 100 milioni di dollari al box office globale

Il film dedicato all’iconico Sonic The Hedgehog ha incassato al box office 100 milioni di dollari in tutto il mondo nel primo weekend di lancio.

Dei 100 milioni, 57 milioni provengono dal mercato americano, mentre i rimanenti 43 milioni arrivano dal box office internazionale. I risultati migliori sono stati segnalati in America Latina ed Europa, mentre la pellicola ha avuto un minor successo nel mercato asiatico a causa del coronavirus.

Segnaliamo inoltre che si tratta di un nuovo record per un adattamento videoludico. Il film di Sonic ha superato di gran lunga gli incassi di lancio di Detective Pikachu che aveva aperto il suo primo weekend con 54,3 milioni di dollari. Tra gli altri film d’animazione, Sonic ha surclassato anche Alvin And The Chipmunks: The Road Chip del 95%, Peter Rabbit del 61% e Teenage Mutant Ninja Turtles del 20%.

Il film di Sonic The Hedgehog è stato pubblicato il 14 febbraio 2020.

