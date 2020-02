Star Wars Jedi Fallen Order: un video dedicato al brano Sugaan Essena

Lucasfilm e Respawn hanno pubblicato oggi un video dedicato alla colonna sonora di Star Wars Jedi: Fallen Order, in particolare al brano Sugaan Essena dei The Hu.

Insieme alla band Mongola i The Hu hanno creato sonorità inedite e un’atmosfera speciale per ricreare il vero clima delle guerre stellari. Una miscela del tono e dello stile originale di The Hu con testi in lingua autentica di Star Wars, creata con la guida di Lucasfilm e Respawn.

Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.