CTR Nitro-Fueled: il nuovo GP "Gasmoxia" sarà disponibile da domani

Parte domani, Gasmoxia, l’ultima Stagione del Gran Premio in CTR Nitro-Fueled.

Nitros Oxide ha deciso di lanciare un’ultima epica sfida a Crash e la sua squadra nel Gran Premio di Gasmoxia. In questa gara spaziale tra nubi tossiche, i giocatori si sfideranno in una nuova ed epica pista nell’atmosfera di Gasmoxia, dove due grosse compagnie di fast-food rivali si combattono l’un l’altra per il dominio del pianeta.

Come al solito la nuova Stagione permetterà ai giocatori di sbloccare nuove skin, kart e un nuovo personaggio – Emperor Velo.

La Stagione del Gran Premio di Gasmoxia sarà disponibile da domani giovedì 20 febbraio alle 16:00 fino al 23 marzo. Con questo lancio, Crash Team Racing Nitro-Fueled vanta un totale di otto Stagioni, 40 piste, 12 Arene e oltre 50 personaggi.