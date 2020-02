FIFA 20: in arrivo la CONMEBOL Libertadores

I celebri tornei calcistici per club del Sud America, la CONMEBOL Libertadores e la CONMEBOL Sudamericana arriveranno in FIFA 20 come aggiornamento gratuito a partire dal 3 marzo 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Si potranno seguire le orme di alcuni dei migliori giocatori del mondo alla guida di squadre come River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Racing Club, C.A. Independiente, Millonarios e Universidad Católica e arrivare al premio finale nel torneo di calcio sudamericano.

Disponibile ora, FIFA 20 consente ai giocatori di sperimentare il calcio professionistico o di lanciarsi nel VOLTA FOOTBALL, la nuova modalità calcetto.