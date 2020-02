Dying Light diventa gratuito su Steam per tutto il weekend

Per celebare il quinto anniversario e per ingannare l’attesa del prossimo capitolo, i giocatori possono giocare gratuitamente Dying Light su Steam per tutto il weekend.

Da oggi fino al 23 febbraio i giocatori insieme ad un massimo di altri tre amici potranno esplorare il mondo infestato da zombie ideato da Techland con un mix di elementi survival e manovre parkour il tutto con una visuale in soggettiva. Per descriverlo in breve, possiamo vederlo come un ibrido tra Dead Island e Mirror’s Edge.

Chi vorrà acquistare il gioco completo, Dying Light sarà scontato per tutto il weekend del 60%, mentre il prezzo dell’Enhanced Edition sarà ridotto del 67%. Un nuovo livello di difficoltà per la Story Mode è stato inoltre aggiunto per agevolare i neofiti, e alcuni eventi speciali del gioco torneranno dal passato nel prossimo mese per celebrare l’anniversario.

Inizialmente programmato per la primavera del 2020, Dying Light 2 al momento è sprovvisto di data. Quando uscirà il titolo approderà su PC, PS4 e Xbox One.

Speriamo di avere presto notizie da Techland.

