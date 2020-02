Nacon presenta due nuovi accessori per PS4

Nacon ha annunciato ben due nuove periferiche che vanno ad espandere la linea di accessori ufficiali per PS4.

Il primo di questi è il Microfono Streaming Nacon, ideale per registrare e fare streaming. La periferica dispone di una registrazione direzionale in grado di eliminare i rumori di sottofondo ed è inoltre dotata di un convertitore analogico-digitale (ADC) con risoluzione 16bit/48khz per supportare ogni connessione. Il Microfono Streaming per PS4 include un robusto treppiede in metallo e un piccolo pannello anti-rumore per bloccare suoni di sottofondo. È già disponibile al prezzo di € 79,99.

Il secondo accessorio è il Compact Controller Cablato, ora disponibile anche in versione Camouflage. Il Compact Controller Cablato offre tutte le essenziali feature di cui i gamer hanno bisogno, inclusi il touch pad frontale, il jack per le cuffie e due motori vibranti. Il suo design ergonomico ben si adatta a tutti i giocatori, e le finiture soft touch garantiscono il grip ideale per un comfort ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco. Il Compact Controller Cablato è inoltre compatibile con PC. Anche il Compact Controller Cablato Camouflage è già disponibile ed è venduto al prezzo consigliato di € 39,99.