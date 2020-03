Outriders: il nuovo trailer ci mostra il pianeta di Enoch

People Can Fly è tornata a mostrare Outriders attraverso un nuovo trailer interamente dedicato a Enoch, il pianeta su cui si svolgono le vicende del gioco.

Il video mette in risalto i vari biomi del pianeta, alcuni incontaminati mentre in altri sono presenti diversi insediamenti dei coloni, rendendoli di fatto dei luoghi di frontiera. Da notare che non vi è alcuna sequenza di gameplay, tuttavia il filmato è stato catturato in-engine.

Vi ricordiamo che Outriders sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X nel corso delle prossime festività natalizie.