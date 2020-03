Jason Blundell, il director di Call Of Duty: Zombies, lascia Treyarch

Dopo ben tredici anni di onorata carriera, Jason Blundell, il director di Call of Duty: Zombies, ha deciso di lasciare Treyarch.

A darne notizia ci ha pensato lo stesso studio di sviluppo, riportando su Twitter le dichiarazioni di Blundell, il quale afferma di avere molto a cuore il team che ha lavorato assieme a lui alle campagne dedicate all’esercito di non morti. Blundell ha voluto poi ringraziare i fan, i quali hanno sempre supportato gli sviluppatori.

Da notare che Jason Blundell non ha rivelato quali siano i suoi prossimi progetti, ma è probabile che lo rivedremo presto all’interno dell’industria dei videogiochi.

We wish to thank Jason for his many contributions to Treyarch. We’ve enjoyed our journey together and wish him the very best going forward! pic.twitter.com/Tb8o36VWb2

— Treyarch Studios (@Treyarch) February 28, 2020