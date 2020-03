PlayStation Now: Control e Wolfenstein II tra le novità di marzo

Sony ha rivelato l’elenco completo dei videogiochi aggiunti al catalogo di PlayStation Now nel mese di marzo: tra questi spiccano Control e Wolfenstein II: The New Colossus.

Di seguito l’elenco completo dei titoli ora giocabili attraverso il servizio di streaming della compagnia nipponica:

Control

Dead or Alive 5 Last Round

NASCAR Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein II: The New Colossus

Da notare che Control e Wolfenstein II: The New Colossus saranno disponibili su PlayStation Now solamente fino al prossimo 31 agosto.