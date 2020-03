Hardspace: Shipbreaker uscirà anche su PS4 e Xbox One

Dopo la presentazione ufficiale di qualche giorno fa, Focus Home Interactive e Blackbird Interactive hanno annunciato che Hardspace: Shipbreaker sarà disponibile anche su PS4 e Xbox One.

Nel prossimo videogioco degli autori di Homeworld: Deserts of Kharak vestiremo i panni di un rottamatore di navi impegnato a demolire relitti spaziali per conto della LYNX, una corporazione priva di scrupoli che lucra proprio sui materiali di scarto estratti dai vascelli spaziali.

Hardspace: Shipbreaker sarà disponibile su PC in accesso anticipato nel corso dell’estate, mentre non si conosce ancora quando verranno pubblicate le versioni console appena annunciate.