Teppen, il card game mobile di Capcom sta per aggiornarsi con una nuova espansione, Haunted by Memories. Il nuovo aggiornamento gratuito non andrà solo ad aggiungere nuove carte e una nuova meccanica, ma anche il nuovo eroe giocabile Zero, cacciatore di Maverick tratto dalla serie Mega Man X.

Qui sotto il trailer di lancio:

La nuova espansione si basa sul passato tormentato di diversi personaggi memorabili della ricca storia di Capcom e introduce la nuova abilità “Ricordi”. Ricordi consente alle abilità di una carta di cambiare se il numero di carte azione usate durante la partita è pari o superiore a quello indicato. L’espansione “Haunted by Memories” include oltre 100 nuove carte, che andranno ad aggiungere una nuova e avvincente esperienza di gioco.

Il nuovo eroe di Teppen, Zero, avrà tre nuovi stili eroe: Lotta contro i demoni interiori, Rakuhouha e Tenkuuha. Lotta contro i demoni interiori aggiungerà un Maverick o un Cacciatore di Maverick a caso nella EX Pocket. La carta azione Maverick distrugge un nemico a caso con un costo di 6 PM o inferiore. Il Cacciatore di Maverick dà a un’unità alleata +2/+4. Lo stile eroe Rakuhouha infliggerà 4 danni suddivisi tra le unità nemiche quando il valore della memoria è 3 o inferiore. Il danno aumenta all’aumentare della memoria, con 7 danni inflitti quando il valore della memoria è compreso tra 4 e 9, e 12 danni quando è tra 10 o superiore. Il terzo stile eroe, Tenkuuha, dà a un’unità alleata +2 di attacco e Combo per un attacco.

Per celebrare il nuovo eroe e l’espansione, Teppen avrà un nuovo bonus di accesso che include biglietti per il pacchetto “Haunted by Memories”.