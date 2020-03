Il totale di vendite, digitali e non, di Yakuza: Like a Dragon hanno superato le 400.000 unità in Giappone e in Asia, così annunciano Sega e il team Ryu Ga Gotoku Studio.

Per commemorare questo traguardo, l’edizione digitale del gioco è in sconto al prezzo di 6.460 yen sul PlayStation Store Giapponese, mentre quella standard è scontata del 30%.

Yakuza: Like a Dragon per PS4 sarà disponibile in America e in Europa nel corso del 2020. Una demo è attualmente disponibile.

Fonte