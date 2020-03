Nel mese di marzo il catalogo di Xbox Game Pass si va ad arricchire con nuovi titoli tra cui NBA 2K20 e Ori and the Will of the Wisps.

I titoli gratuiti questo mese partiranno dal 5 marzo, quando gli abbonati a Game Pass accederanno a NBA 2K20 e Train Sim World 2020.

Dall’11 marzo giungerà Ori and the Will of the Wisps, l’acclamato puzzle platform sequel di Ori and the Blind Forest che sarà disponible sia su PC che su console. I giocatori potranno poi giocare al puzzle game Pikuniku dal 12 marzo.

Marzo vedrà inoltre l’aggiunta sul Game Pass per PC di The Lord of the Rings: Adventure Card Game, Mother Russia Bleeds oltre ai titoli summenzionati ad eccezione di NBA 2K20.

L’ultima new entry nel catalogo Xbox Game Pass è infine Halo: Combat Evolved Anniversary che debutta all’interno della Master Chief Collection su PC. A chi fosse sfuggita la news di questa mattina ve la lasciamo qui.

Fonte