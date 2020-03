Prinny 1•2 Exploded and Reloaded annunciato per Nintendo Switch

NIS America annuncia oggi che Prinny 1•2: Exploded and Reloaded per Nintendo Switch arriverà nell’autunno del 2020. Questo titolo combina Prinny 1: Can I Really Be the Hero? e Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! insieme ai DLC in un’unica avventura esplosiva con protagonista il peggior eroe del Netherworld.

Qui sotto trovate il trailer di annuncio:

Pubblicati su PSP nel 2009 e nel 2010 i due titoli si traducono in un classico action platform 2D ambientato nell’universo di Disgaea. Nei panni dei goffissimi pinguini kamikaze, i Prinny, i giocatori potranno sconfiggere nemici e boss con attacchi speciali e combo, il tutto condito dalla classica ironia che contraddistingue la serie Disgaea e una grafica rimasterizzata per l’occasione.

Prinny 1•2: Exploded and Reloaded sarà disponibile su Switch nell’autunno del 2020.