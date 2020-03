Skater XL uscirà prossimamente su PS4

Easy Day Studios ha confezionato un nuovo trailer di Skater XL con il quale viene annunciata ufficialmente la versione PS4 di questo videogioco dedicato agli appassionati di skateboard.

Disponibile da tempo su Steam in Accesso Anticipato, Skater XL permette di lanciarsi nell’azione facendo acrobazie e trick in luoghi virtuali creati sulla base delle controparti realmente esistenti nel mondo, come il leggendario LA Courthouse, un vero e proprio luogo di culto per gli appassionati di skateboarding.

Non è stata ancora annunciata la data di uscita della versione PS4, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che il gioco arriverà assieme alle già annunciate edizioni per Nintendo Switch e Xbox One entro la fine dell’anno.