Gamescom 2020: Microsoft e Nintendo ci saranno, assente Sony

Gli organizzatori della Gamescom 2020 hanno svelato l’elenco parziale delle compagnie che saranno presenti alla manifestazione teutonica in programma dal 25 al 29 agosto prossimi: tra questi spiccano Microsoft e Nintendo, mentre come ormai avviene da diversi anni manca Sony.

Tra gli altri non mancano i principali publisher internazionali, come Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Electronic Arts, SEGA, Ubisoft, e produttori di hardware del calibro di Corsair, Gigabyte, Samsung e BenQ tra i partner commerciali.

