Nvidia GeForce Now perde il supporto di 2K Games

Nvidia ha fatto sapere che 2K Games ha rimosso tutti i suoi giochi dal catalogo dei titoli supportati da GeForce Now, il servizio di streaming della compagnia di Santa Clara.

L’annuncio è stato dato sul forum ufficiale del servizio dal community manager Cory Banks, il quale ha spiegato che i giochi sono stati rimossi dopo esplicita richiesta di 2K Games. Nvidia fa tuttavia sapere di essere in contatto con il publisher statunitense per far sì che i titoli rimossi possano tornare presto nel catalogo di GeForce Now.

