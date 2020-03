The Persistence è in arrivo su PC e console questa estate

Dopo essere approdato su PS VR nell’estate del 2018 (qui la nostra recensione), la versione di The Persistence riadattata per i sistemi non VR sta per sbarcare su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

The Persistence offre un’esperienza tipica dei survival horror mista alle soluzioni di gameplay dei roguelike. Ambientato all’interno di una nave colonia, in The Persistance avremo modo di affrontare gli orrori che hanno decimato l’equipaggio e completare così a termine la missione di riportare la nave sulla Terra.

Il videogioco sviluppato da Firesprite sarà disponibile su PC e console sia in formato fisico che digitale nel corso della prossima estate.