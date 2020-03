Freedom Finger: un trailer svela la data di uscita delle versioni console

Wide Right Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Freedom Finger con il quale viene annunciata la data di uscita delle versioni console.

Questo particolare shoot ’em up è già disponibile da qualche mese su PC e Nintendo Switch, tuttavia tra pochi giorni approderà anche su PS4 e Xbox One. La data di uscita per queste due versioni è fissata al prossimo 24 marzo. Queste edizioni includeranno anche il recente “Rhymesayers Update”, che include una serie di livelli aggiuntivi e nuove tracce musicali composte dall’artista hip-hop Aesop Rock.