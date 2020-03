Command & Conquer Remastered Collection celebra i 25 anni della serie

Per celebrare il 25° anniversario di Command & Conquer, Electronic Arts ha annunciato oggi la Command & Conquer Remastered Collection, una raccolta di giochi iconici di strategia in tempo reale (RTS) che ha segnato una generazione.

Qui sotto il reveal trailer:

Il gioco sarà disponibile dal 5 giugno in tutto il mondo su PC tramite Origin e Steam e incluso nell’abbonamento Origin Access Premier. All’interno Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert e i suoi tre pacchetti di espansione – Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath. Command & Conquer Remastered Collection è un progetto nato dalla passione per il gioco tra EA e alcuni membri del team originale di Westwood Studios e Petroglyph Games.

Command & Conquer Remastered Collection è stato realizzato insieme alla comunità C&C e svelato al pubblico nell’ottobre 2018 per raccogliere informazioni dalla community prima dell’inizio dei lavori. È stato coinvolto un attivo Consiglio della community sin dalle prime fasi di pre-produzione con accesso 24/7 al team di sviluppo. Il titolo presenta una grafica e texture ricostruite e supporta una risoluzione fino a 4K, insieme a una colonna sonora rimasterizzata di oltre sette ore prodotta dal famoso compositore originale Frank Klepacki. La community ha contribuito a modellare i miglioramenti del gioco attraverso funzionalità molto richieste come l’interfaccia utente rinnovata, i controlli aggiornati e un editor di mappe per i fan per mostrare le loro creazioni. Il multiplayer è stato ricostruito da zero per supportare una più moderna esperienza online con giochi personalizzati, partita veloce 1v1, matchmaking basato su Elo, classifiche, replay e molto altro.

I preordini per l’edizione digitale di Command & Conquer Remastered Collection e per le edizioni fisiche da collezione sono ora disponibili. I preordini includono:

Command & Conquer Remastered Collection (digitale) – € 19,99 Eur – Disponibile solo su Origin e Steam e include le versioni rimasterizzate di Tiberian Dawn e Red Alert, oltre a tutti e tre i pacchetti di espansione (Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath) e una miriade di funzionalità e miglioramenti.

Disponibile solo su Origin e Steam e include le versioni rimasterizzate di Tiberian Dawn e Red Alert, oltre a tutti e tre i pacchetti di espansione (Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath) e una miriade di funzionalità e miglioramenti. Edizione speciale (fisica) – € 59,99 Eur – Disponibile solo su Limited Run Games, questa edizione include una grande confezione che include: un codice di download digitale per Steam, unità USB da 16 GB in cristallo di tiberio con colonna sonora originale rimasterizzata (119 tracce , oltre 7 ore di musica incluso l’album, “Frank Klepecki e i Tiberian Sons: Celebrano 25 anni di Command & Conquer”); poster reversibile 18 “X 24”, quattro spille smaltate per fazione, stampe ad albero tecnologico (una per ogni fazione) e foglio adesivo per fazione.

Disponibile solo su Limited Run Games, questa edizione include una grande confezione che include: un codice di download digitale per Steam, unità USB da 16 GB in cristallo di tiberio con colonna sonora originale rimasterizzata (119 tracce , oltre 7 ore di musica incluso l’album, “Frank Klepecki e i Tiberian Sons: Celebrano 25 anni di Command & Conquer”); poster reversibile 18 “X 24”, quattro spille smaltate per fazione, stampe ad albero tecnologico (una per ogni fazione) e foglio adesivo per fazione. Edizione 25th Anniversario (Physical) – € 149,99 Eur – Disponibile solo su Limited Run Games, questa edizione include tutti gli articoli dell’edizione speciale più una spettacolare pellicola e una scatola rigida in rilievo, colonna sonora originale rimasterizzata, sei dischi firmati da Frank Klepacki, un art book di oltre 100 pagine, quattro patch per fazione, berretto reversibile, la replica di un carro armato in metallo e repliche di Tesla Coil e Obelisco in PVC

Command & Conquer Remastered Collection è stata sviluppata da Petroglyph Games, Lemon Sky Studios ed EA, inclusi alcuni membri del team Westwood Studios originali di Petroglyph Games, e sarà disponibile su PC tramite Origin e Steam il 5 giugno. Gli abbonati a Origin Access Premier avranno inoltre pieno accesso alla Command & Conquer Remastered Collection su PC dal 5 giugno fino a quando saranno abbonati.