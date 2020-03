Horizon Zero Dawn Complete Edition uscirà su PC quest'estate

Horizon: Zero Dawn Complete Edition uscirà per PC via Steam quest’estate, lo ha confermato Hermen Hulst, Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios durante un’intervista con PlayStation Blog.

“Posso confermare che Horizon: Zero Dawn arriverà su PC quest’estate,” riferisce Hulst. “Verranno rilasciate maggiori informazion da Guerrilla molto presto.”

Ricordiamo che la Complete Edition include tutti i DLC pubblicati finora e l’espansione The Frozen Wilds che comprende nuove zone da esplorare, abilità, armi e Macchine.

Horizon: Zero Dawn è un open-world RPG sviluppato da Guerrilla Games. La versione originale è uscita su PlayStation 4 nel febbraio del 2017, seguita dalla Complete Edition a dicembre dello stesso anno.

